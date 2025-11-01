El Liverpool de Mac Allister recibe al Aston Villa del Dibu Martínez en un duelo que promete

Los Reds y los Villanos se miden por la fecha 10 de la Premier League.

Hoy 07:07

El Liverpool, actual campeón de la Premier League, sigue sin levantar cabeza y este sábado enfrentará a un complicado Aston Villa, que cuenta con Emiliano “Dibu” Martínez bajo los tres palos. El partido corresponde a la fecha 10 del torneo inglés y se disputará desde las 17:00 horas de Argentina en Anfield.

El equipo de Alexis Mac Allister atraviesa un momento irregular y ha sumado varias derrotas que lo relegaron en la lucha por el bicampeonato. Por su parte, el Aston Villa llega con 15 puntos, igual que el Liverpool, y buscará aprovechar la mala racha del campeón para sumar de visitante.

Probables formaciones:

Liverpool: Woodman; Kerkez, Ramsay, Robertson, Gomez; Endo, Mac Allister, Ngumoha; Nyoni, Morrison, Chiesa.

Aston Villa: Martínez; Digne, Torres, Konsa, Cash; Onana, Kamara; Buendía, McGinn, Rogers; Watkins.

El partido se podrá ver en vivo en Argentina por ESPN y en la plataforma Disney+, con la atención puesta en el rendimiento del campeón y la solidez del equipo de Dibu Martínez.