Reacomodamientos en el Gobierno: tras las renuncias de Francos y Catalán, Milei acelera la redefinición de su Gabinete

La salida del jefe de Gabinete y del ministro del Interior precipitó los cambios internos que el Presidente planeaba para fin de año.

Hoy 09:08

El presidente Javier Milei atraviesa uno de los momentos más delicados desde su llegada al poder, tras las renuncias de Guillermo Francos y Lisandro Catalán, que dejaron vacantes dos ministerios clave y desataron una ola de reacomodamientos en el Gabinete nacional.

Aunque la reestructuración estaba prevista para diciembre, las presiones internas y las diferencias con los aliados del PRO aceleraron las definiciones. La salida de Francos, considerada una jugada de alto impacto político, deja a Karina Milei con aún más poder en la mesa chica del Gobierno.

En medio de los cambios, el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue confirmado como nuevo jefe de Gabinete, mientras que la cartera del Interior quedó sin conducción. Según trascendió, Luis “Toto” Caputo podría asumir el control del área, fusionándola con Obras Públicas, Transporte y Relaciones con empresas, bajo un eventual “Ministerio de Política e Inversiones”, aunque desde su entorno advierten que “aún no hay acuerdo total sobre las competencias”.

El presidente mantiene un diálogo estrecho con Mauricio Macri, con quien compartió una cena en la Quinta de Olivos el viernes por la noche. Sin embargo, la interna en el PRO también se profundiza: la ministra de Seguridad Patricia Bullrich impulsa a Alejandra Monteoliva, su actual secretaria de Seguridad, como sucesora en la cartera que dejará en diciembre, mientras que cinco diputados bullrichistas rompieron con el bloque de Macri para sumarse a La Libertad Avanza, reconfigurando el equilibrio de fuerzas en el Congreso.

En paralelo, Milei debe definir también el futuro del Ministerio de Defensa, ya que Luis Petri dejará el cargo para asumir como diputado. Entre los posibles reemplazos aparecen Luciana Carrasco, su actual jefa de Gabinete, quien cuenta con respaldo de las Fuerzas Armadas, y el dirigente Federico Pinedo, quien ya mantuvo reuniones con el Presidente en Olivos.

En este contexto, el oficialismo enfrenta tensiones cruzadas y una creciente presión para ordenar su estructura política. Tanto dentro del Gabinete como entre sus aliados, se multiplican los pedidos para que Milei adelante los anuncios sobre la nueva configuración de su equipo, que según distintas fuentes, podrían conocerse antes de lo previsto.