El Real Madrid de Mastantuono enfrenta al Valencia buscando otra victoria para seguir arriba

El merengue va por un nuevo triunfo para afianzarse como único líder de la liga española.

Hoy 08:15

El Real Madrid, con Franco Mastantuono, buscará un nuevo triunfo cuando reciba al Valencia este sábado, en el marco de la fecha 11 de La Liga española. El encuentro se disputará desde las 17:00 horas de Argentina en el Santiago Bernabéu y se podrá seguir en vivo por DSports.

El Merengue llega al partido tras quedarse con el clásico, aunque sin contar con minutos del atacante argentino. Con cinco puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor, el equipo busca afianzarse como único líder de la tabla y continuar con su racha positiva en la temporada.

Probables formaciones:

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Ceballos, Bellingham; Mastantuono, Mbappé, Vinícius.

Valencia: Agirrezabala; Thierry, Tárrega, Copete, Gayà; Rioja, Guerra, Pepelu, Diego López; Hugo Duro, Danjuma.

