Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 NOV 2025 | 22º
X
Revista

El truco casero que arrasa en redes: cómo eliminar las arrugas de la ropa con vinagre y agua

El ingeniero químico Diego Fernández compartió una fórmula natural y ecológica que deja las prendas lisas y suaves sin necesidad de plancha. Solo requiere tres ingredientes y se prepara en pocos minutos.

Hoy 09:21
Ropa arrugada

Las arrugas rebeldes pueden arruinar cualquier prenda recién lavada, incluso cuando se utiliza una plancha potente. Pero un método casero y sustentable, difundido por el ingeniero químico Diego Fernández, promete devolverle a la ropa su caída natural sin esfuerzo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según explicó el especialista, la clave está en preparar una mezcla de agua y vinagre blanco, un suavizante natural que elimina los residuos de detergente que vuelven rígidas las fibras de las telas.

La receta es muy simple:

  • 500 ml de agua
  • 1 cucharada de vinagre blanco
  • ¼ de cucharadita de glicerina (que puede conseguirse en farmacias o dietéticas)

“Agitá bien antes de usar y ya tenés un suavizante natural y efectivo”, explicó Fernández en su cuenta de TikTok.

El vinagre blanco actúa como suavizante ecológico, mientras que la glicerina ayuda a mantener la humedad necesaria para que la tela adopte su nueva forma al secarse.

Paso a paso para aplicarlo:

  1. Pulverizá la mezcla sobre la prenda limpia y extendida.
  2. Alisá con la mano o con un paño seco.
  3. Para un acabado perfecto, podés pasar la plancha suavemente o dejar que seque al aire.

El resultado sorprende: las telas quedan más lisas, suaves y con una caída natural, sin recurrir a productos industriales ni gastar energía adicional.

Además de su eficacia, este truco se presenta como una alternativa sustentable para quienes buscan cuidar la ropa y reducir el impacto ambiental, evitando el uso de aerosoles, suavizantes comerciales y planchitas de vapor.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 1 de noviembre: jornada agradable, máxima de 29º y probables lluvias hacia la noche
  2. 2. River elige nuevo presidente en medio de su crisis deportiva: quiénes son los candidatos
  3. 3. Otro golpe al narcotráfico: la policía secuestró 60 kilos de cocaína y detuvo a varias personas
  4. 4. Así serían hoy los octavos del Clausura 2025: a quién enfrentaría Central Córdoba
  5. 5. Por qué la final de la Copa Argentina puede beneficiar a River y Boca aunque no la jueguen
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT