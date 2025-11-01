El truco casero que arrasa en redes: cómo eliminar las arrugas de la ropa con vinagre y agua

El ingeniero químico Diego Fernández compartió una fórmula natural y ecológica que deja las prendas lisas y suaves sin necesidad de plancha. Solo requiere tres ingredientes y se prepara en pocos minutos.

Hoy 09:21

Las arrugas rebeldes pueden arruinar cualquier prenda recién lavada, incluso cuando se utiliza una plancha potente. Pero un método casero y sustentable, difundido por el ingeniero químico Diego Fernández, promete devolverle a la ropa su caída natural sin esfuerzo.

Según explicó el especialista, la clave está en preparar una mezcla de agua y vinagre blanco, un suavizante natural que elimina los residuos de detergente que vuelven rígidas las fibras de las telas.

La receta es muy simple:

500 ml de agua

1 cucharada de vinagre blanco

¼ de cucharadita de glicerina (que puede conseguirse en farmacias o dietéticas)

“Agitá bien antes de usar y ya tenés un suavizante natural y efectivo”, explicó Fernández en su cuenta de TikTok.

El vinagre blanco actúa como suavizante ecológico, mientras que la glicerina ayuda a mantener la humedad necesaria para que la tela adopte su nueva forma al secarse.

Paso a paso para aplicarlo:

Pulverizá la mezcla sobre la prenda limpia y extendida. Alisá con la mano o con un paño seco. Para un acabado perfecto, podés pasar la plancha suavemente o dejar que seque al aire.

El resultado sorprende: las telas quedan más lisas, suaves y con una caída natural, sin recurrir a productos industriales ni gastar energía adicional.

Además de su eficacia, este truco se presenta como una alternativa sustentable para quienes buscan cuidar la ropa y reducir el impacto ambiental, evitando el uso de aerosoles, suavizantes comerciales y planchitas de vapor.