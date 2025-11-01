Ingresar
El Atlético de los argentinos enfrenta al Sevilla para acercarse a la cima

El equipo de Madrid busca otro triunfo para arrimarse a los puestos de arriba.

Hoy 09:37

El Atlético de Madrid, con los argentinos Nico González, Julián Álvarez y Nahuel Molina como protagonistas, enfrentará este sábado al Sevilla en la fecha 11 de La Liga española

El partido se disputará desde las 12:15 horas de Argentina en el Riyadh Air Metropolitano y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El equipo dirigido por Diego Simeone comenzó la temporada con un rendimiento irregular, pero en las últimas jornadas logró sumar puntos importantes. Ahora buscará consolidar su fortaleza como local y acercarse a los puestos de vanguardia en la tabla.

Probables formaciones:

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Giménez, Hancko; Koke, Gallagher, Álex Baena; Giuliano, Nico González, Julián Álvarez.

Sevilla: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo; Gudelj, Sow; Juanlu, Alfon, Vargas, Isaac Romero.

El partido será transmitido en Argentina por ESPN y Disney+, y el foco estará en un Atlético que busca otra victoria para consolidarse entre los equipos de arriba.

