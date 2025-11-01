Con goles de Álvarez y Almada, el Atlético de los argentinos goleó al Sevilla y se acerca a la cima

El elenco de Simeone se impuso por 3 a 0 en el marco de la fecha 11 de LaLiga española.

Hoy 14:25

El duelo de entrenadores argentinos quedó en manos de Diego Simeone. En un encuentro intenso y con mucha fricción, el Atlético de Madrid se hizo fuerte en el Metropolitano y superó con autoridad por 3 a 0 al Sevilla de Matías Almeyda, que no pudo sostener el ritmo del local.

El primer golpe lo dio Julián Álvarez, quien cambió penal por gol para abrir el marcador y encaminar el triunfo del Aleti. Luego, Thiago Almada amplió diferencias tras una exquisita asistencia de Giuliano Simeone, que fue una de las figuras del partido.

Ya en el complemento, el propio Giuliano volvió a brillar: filtró un pase perfecto para que Antoine Griezmann selle el 3 a 0 definitivo. Con este resultado, el equipo del Cholo sigue prendido en la lucha por el título, mientras que el Sevilla no logra despegar en la tabla y acumula su tercera caída consecutiva