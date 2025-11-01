Hallaron sin vida a un anciano de 74 años en su vivienda de Añatuya

Su hijo, un bombero voluntario, intentó reanimarlo sin éxito.

Hoy 10:09

En las primeras horas de este viernes, personal policial de la Comisaría Comunitaria N° 41 de Añatuya intervino tras el fallecimiento de un hombre de 74 años en una vivienda del barrio Platense Oeste.

Según el informe oficial, el hecho ocurrió alrededor de la madrugada, cuando familiares de Luis Horacio Pacheco advirtieron que el hombre se había descompensado mientras se encontraba en su domicilio de calle Gobernador Barraza N° 86. Su hijo, Juan Pablo Pacheco, bombero de 44 años, intentó reanimarlo, pero no logró salvarle la vida.

De acuerdo con los testimonios recabados, el hombre padecía diversos problemas de salud, entre ellos afecciones cardíacas, y había recibido el alta médica el día anterior tras permanecer internado en la Clínica Mayo.

La médica de cabecera, Dra. Ana Saavedra, certificó su fallecimiento por un paro cardiorrespiratorio. En tanto, la fiscal de turno, Dra. Carola Olivera, fue informada del hecho y dispuso que se labren las actuaciones correspondientes, asentando el caso como deceso por causas naturales en el libro de novedades policiales.