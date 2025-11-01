Ingresar
Policiales

Una mujer denunció a una pareja y a su hijo menor de edad por un intento de abuso sexual en Vilmer

Según el relato de la víctima, el episodio tuvo lugar este viernes alrededor de las 18.30, en cercanías de las viviendas que comparten los involucrados.

Hoy 10:14

Una mujer de 43 años denunció a una pareja y a su hijo menor de edad por un presunto intento de abuso sexual ocurrido en la localidad de Vilmer, departamento Robles.

Según el relato de la víctima, el episodio tuvo lugar este viernes alrededor de las 18.30, en cercanías de las viviendas que comparten los involucrados. 

La denuncia fue radicada en la Comisaría del Menor y la Familia y posteriormente elevada a la Fiscalía de turno, a cargo de la Dra. Daniela Ysla.

Tras recibir las actuaciones, la fiscal dispuso un informe socioambiental, que incluirá el relevamiento de vecinos de las viviendas de la denunciante y de los acusados, con el fin de reunir testimonios y contextualizar el entorno familiar.

En tanto, como medida preventiva, se dictó una restricción de acercamiento para ambos acusados, quienes no podrán tener contacto con la denunciante mientras avanza la investigación.

TEMAS Abuso Sexual vilmer

