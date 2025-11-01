Le hizo un trabajo de mantenimiento y le robó $60 mil en su casa del barrio Mosconi

El damnificado, un hombre de 66 años, había contratado al sospechoso para reparar la iluminación de su vivienda. La fiscal Fernanda Vittar investiga el hecho.

Hoy 10:17

Un hombre de 66 años denunció haber sido víctima de un hurto cometido por una persona a la que había permitido ingresar a su casa para realizar tareas de mantenimiento.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió en horas de la mañana en una vivienda del barrio Mosconi, en la ciudad Capital.

El damnificado, Lacube, declaró ante el personal de la Comisaría Comunitaria N° 59 que el sospechoso, identificado como Agüero, estuvo en su domicilio realizando reparaciones en los focos de iluminación.

Según relató, el hombre se retiró del lugar sin incidentes, pero al revisar su habitación minutos más tarde, notó que faltaban $60.000 que había dejado debajo de la almohada.

Tras la denuncia, la fiscal de turno, Dra. Fernanda Vittar, dispuso que se inicien las actuaciones judiciales correspondientes y que el hecho sea investigado bajo la carátula de hurto.