La Biblioteca Agustín Álvarez amplía su colección con nuevas novelas en inglés

Gracias a una donación, los socios podrán acceder a libros de actualidad para lectura en sala o préstamo domiciliario, fomentando el aprendizaje del idioma en Santiago del Estero.

Hoy 10:30

La Biblioteca Agustín Álvarez continúa ampliando sus servicios para la comunidad. En esta ocasión, se suman nuevas novelas en lengua inglesa, donadas por una socia, que podrán ser solicitadas para lectura en sala o préstamo domiciliario, siempre que se cuente con la calidad de asociado.

La propuesta resulta especialmente valiosa en Santiago del Estero, donde los estudiantes de todos los niveles educativos aprenden inglés, y donde el idioma también se encuentra presente en cartelería, publicidad, música y contenidos digitales.

Los espacios de la biblioteca también albergan cursos de inglés destinados a niños a partir de ocho años, jóvenes y adultos, consolidando así un entorno educativo y cultural. En años anteriores, la institución ofreció talleres de italiano, portugués y francés, promoviendo la diversidad lingüística.

Este nuevo servicio busca incentivar la lectura, el aprendizaje y la práctica del idioma, invitando a todos los santiagueños a aprovechar la oferta y acercarse a la biblioteca para enriquecer su formación y conocimiento.