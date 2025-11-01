Ingresar
River, con la obligación de ganar, se juega mucho más que tres puntos ante Gimnasia

El Millonario recibirá al Lobo en un Monumental caliente con la premisa de cortar la mala racha.

Hoy 09:00

Este domingo desde las 20:30, River Plate enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata por la 14ª fecha del Torneo Clausura, en un Estadio Monumental que se espera lleno y con un clima tenso tras la eliminación ante Independiente Rivadavia de la Copa Argentina y los recientes malos resultados del equipo. El conjunto de Marcelo Gallardo necesita sumar de a tres para mantener vivas sus chances de clasificar a la próxima Copa Libertadores, mientras que el Lobo buscará un triunfo que lo acerque a la permanencia en Primera.

El Millonario llega en medio de su peor crisis futbolística desde la llegada del Muñeco, acumulando eliminaciones dolorosas y cuatro derrotas consecutivas en el Clausura, la peor racha en 15 años. Actualmente marcha tercero en la tabla anual con 52 puntos, apenas uno menos que Boca, y en la Zona B está quinto con 21 unidades, a seis de la punta. Con tres fechas por jugar, perder puntos en casa puede complicar su clasificación y afectar la previa del Superclásico ante el Xeneize.

Para este encuentro, Gonzalo Montiel queda afuera por un esguince de rodilla, y su reemplazo podría ser Milton Casco o Fabricio Bustos. Entre los cambios posibles, Enzo Pérez podría reaparecer en el mediocampo y el juvenil Cristian Jaime podría tener su estreno como titular. Marcos Acuña, Lautaro Rivero y Lucas Martínez Quarta deberán cuidarse de las amarillas para no perderse el clásico.

Por su parte, Gimnasia llega golpeado por la escandalosa Asamblea Ordinaria donde volaron sillas y botellas contra la dirigencia presidida por Mariano Cowen, y tras perder 2-0 el clásico ante Estudiantes. Con 29 puntos en la tabla anual, cinco más que Aldosivi, el Lobo busca un triunfo vital para acercarse a la permanencia bajo la dirección interina de Fernando Zaniratto.

Probables formaciones:

River Plate: Franco Armani; Milton Casco o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Kevin Castaño o Juan Carlos Portillo, Cristian Jaime o Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio, Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Gimnasia: Nelson Insfrán; Juan de Dios Pintado, Renzo Giampaoli, Enzo Martínez, Juan Manuel Villalba; Augusto Max, Nicolás Barros Schelotto; Manuel Panaro, Lucas Castro, Bautista Merlini; Marcelo Torres. DT: Fernando Zaniratto.

Datos del partido:

Hora: 20:30
TV: ESPN Premium
Árbitro: Nazareno Arasa
Estadio: Monumental

