Presentan “Revolución Docente”, un libro que invita a transformar la educación

El primer libro de Matías Ques se presenta con una jornada gratuita de capacitación docente en el Centro Cultural del Bicentenario.

Hoy 10:41

El próximo miércoles 5 de noviembre, de 19 a 21 h, se realizará la presentación del libro y jornada de capacitación docente “Revolución Docente. Una cuestión de praxis. Pedagogía para el cambio educativo”, de Matías Ques, publicada por Bellas Alas Editorial dentro de la colección Horizontes Pedagógicos. El encuentro tendrá lugar en el Salón Auditorio del Centro Cultural del Bicentenario (CCB) y contará con la participación de la Lic. María Josefina Muratore, directora de Educación de la Municipalidad de la Capital, y la Lic. María de los Ángeles Vercelli, directora del Colegio Belén y profesora catedrática del Instituto Superior San Jorge.

La actividad es gratuita y se entregarán certificados digitales, previa inscripción y control de asistencia. La jornada cuenta con el auspicio educativo de la Subsecretaría de Educación de la Municipalidad de la Capital y la declaración de interés de la Escuela para la Innovación Educativa de la UNSE.

Una obra que propone una docencia transformadora

“Revolución Docente” es un ensayo pedagógico que busca repensar la enseñanza desde una praxis transformadora, ética y humana. A través de relatos personales, fundamentos teóricos y estrategias prácticas, el autor propone una revolución docente en tres dimensiones: cognitiva, humana y de la praxis.

El libro no ofrece recetas preestablecidas, sino que articula saberes y experiencias para resignificar el rol del docente, valorar la diversidad y asumir la intervención educativa como motor de cambio. Con un lenguaje cercano, el texto plantea que enseñar no es solo transmitir contenidos, sino generar sentido, vínculos y horizontes de justicia educativa.

Sobre el autor

Matías Ques, nacido en Tucumán en 1991 y residente en Santiago del Estero desde 2019, es profesor y licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Tucumán. Su trayectoria abarca todos los niveles del sistema educativo y actualmente se desempeña como profesor catedrático en los institutos superiores San Jorge y Mater Dei, además de asesor pedagógico en instituciones educativas de la ciudad.

Desde Praxis. Consultoría Educativa, impulsa talleres, jornadas y cursos para fortalecer una educación inclusiva, ética y centrada en la creación de valor, integrando corrientes crítico-transformadoras y la pedagogía Soka, promoviendo la docencia basada en la esperanza, la dignidad y el compromiso humano.

Consultas e inscripciones

Los interesados pueden inscribirse y solicitar información a través de las redes sociales de Bellas Alas Editorial y Praxis.CE, o por WhatsApp al 3816 98-6141.