¿Dibu Martínez al volante? Su hermano piloto no descartó la posibilidad

Alejandro es piloto de TC Pista Mouras y contó la afinidad que tiene el arquero de la Selección por los fierros. "Le gustan los autos, como a todos los argentinos”, expresó.

Hoy 09:08

Emiliano “Dibu” Martínez, arquero de la Selección Argentina y del Aston Villa, no solo destaca en el arco, sino que también tiene una afinidad conocida por los autos. Su hermano Alejandro Martínez, piloto de TC Pista Mouras, contó en un evento de un auspiciante que le gustaría que algún día Dibu pudiera subirse a un coche de carreras: "Espero que algún día sea posible", reconoció.

Alejandro, quien se encuentra peleando por el campeonato en su categoría, relató que su hermano disfruta mucho del automovilismo: "Le gustan los autos, como a todos los argentinos. Vive las carreras y lo disfruta mucho desde su lugar". Sin embargo, aclaró que Emiliano todavía no puede subirse a un coche por restricciones contractuales: "Nunca me pidió subirse al GTX porque no pudo tampoco, no le da el tiempo".

La relación entre los hermanos se mantiene cercana a pesar de la distancia de sus disciplinas. Mientras Dibu se centra en mantener su nivel en la Premier League y en la Selección, Alejandro apunta a llegar a la máxima categoría del automovilismo argentino, con la meta clara de ganar el campeonato: "Estamos cerca de la punta y trabajamos para llegar. Ojalá pueda llegar al TC, es el sueño de todo argentino y siempre se arranca pensando en eso. Falta mucho todavía, hay que hacer un gran trabajo".

Por su parte, el arquero marplatense vive un presente positivo con Aston Villa. Tras un inicio irregular de temporada, el equipo logró encadenar buenos resultados y se acerca a los puestos de clasificación a competiciones europeas. Con los rumores de salida disipados, Dibu se enfoca en mantener un alto nivel para llegar en forma al Mundial 2026, mientras su hermano sueña con verlo alguna vez al volante.

Esta conexión entre fútbol y automovilismo abre la puerta a un posible futuro inesperado: aunque hoy la prioridad de Dibu es el arco, su pasión por los fierros y la cercanía con Alejandro hacen que la idea de verlo en una pista de carreras no sea completamente descabellada.