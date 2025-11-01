Ingresar
Conmoción: efectivo de la Policía de la provincia se habría quitado la vida

El hecho conmocionó a la comunidad de Gramilla, en el departamento Jiménez. Fue en la vivienda de la víctima durante la mañana de este sábado.

Hoy 14:05

Un Cabo de la Policía de la Provincia se habría quitado la vida durante la mañana de este sábado, hecho para el cual habría usado su arma reglamentaria, según trascendió de fuentes judiciales.

El hecho que conmovió a la comunidad de Gramilla, en el departamento Jiménez, tuvo como víctima al funcionario policial David Frías (32).

Este fue hallado sin vida en su cama, por su madre y un hermano, según trascendió.

En el lugar también fue hallada una carta manuscrita, contenido de la cual quedó bajo custodia judicial.

La víctima habría estado de franco y prestaba servicio en la Comisaría de El Charco.

De lo ocurrido fue informado el Fiscal Emanuel Sabater, quien concurrió al lugar, al igual que una comisión policial.

