Histórico: Loreto fue Sede de la Asamblea Extraordinaria Nacional de la Confederación Gaucha

La ciudad de Loreto fue epicentro de un significativo evento federal al albergar la Asamblea Extraordinaria Nacional de la Confederación Gaucha Argentina.

El encuentro, que contó con la participación del intendente, Prof. Ramón González, reunió a agrupaciones tradicionalistas de 14 provincias en un marco de profundo compromiso con la identidad nacional.

Organizada por la Confederación Gaucha Argentina y auspiciada por la Municipalidad de Loreto, la asamblea abordó temas cruciales de índole institucional, cultural y organizativa, buscando fortalecer la integración federal del movimiento gaucho a lo largo del país.

El municipio de Loreto destacó su inquebrantable compromiso con la revalorización de las raíces y la identidad gaucha, acompañando y apoyando todas las manifestaciones culturales que la fortalecen.

Confederación Gaucha Argentina

El intendente González agradeció especialmente al Presidente de la Confederación, Sr. Daniel Rojas, y a la Vicepresidenta, Sra. Lidia Pardo, por "el compromiso y el gran trabajo que están llevando a cabo".

Se resaltó la presencia de agrupaciones provenientes de las provincias de Tucumán, Jujuy, Mendoza, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Neuquén, además de Santiago del Estero y localidades vecinas como Villa la Punta, Brea Pozo, Herrera y el interior de Loreto.

En paralelo, el Prof. Ramón González fue parte del Encuentro Cultural Gaucho, un evento que pulsa al ritmo de la tradición. Organizado por Vitti Moreno (creadora del Festival del Campesino) y con el fuerte respaldo municipal, este encuentro congregó a destacadas figuras de la Federación Gaucha Argentina y autoridades nacionales y provinciales.

Desde el municipio, se subrayó que el acompañamiento a las agrupaciones tradicionalistas y a las expresiones culturales es una política de gestión constante.