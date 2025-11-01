Fin del romance: Lamine Yamal anunció su ruptura con Nicki Nicole

El futbolista del Barcelona habló con un periodista español y aseguró que su relación con la cantante argentina llegó a su fin.

Hoy 15:55

Tras los rumores de crisis que rodearon a la pareja en los últimos días, Lamine Yamal confirmó que se separó de Nicki Nicole. “No ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya”, dijo en diálogo con Javi Hoyos, periodista español que dio a conocer la noticia al aire del programa D Corazón (RTVE).

El crack, a quien acusaron de haber engañado a la rosarina, desmintió por completo ese trascendido. “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, remarcó. Y remató: “Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”.

Nicky y Lamine

Las versiones de una ruptura empezaron esta semana cuando varios medios informaron que el delantero del Barcelona había sido visto con una modelo durante su viaje a Milán.

En ese sentido, la influencer Núria Marín, especializada en chismes de las celebridades y la realeza, se animó a dar el nombre de la mujer con la que habría estado Yamal: Anna Gegnoso, una italiana muy conocida en redes sociales.

Las versiones de este affaire llevan varios meses, ya que empezaron en diciembre de 2024 cuando coincidieron en el Hotel Armani en Milán y compartieron una fiesta. Desde ese momento, varios medios insisten en que el jugador de 18 años habría quedado “flechado”.

Por otra parte, la separación de Lamine y Nicki no tardó en volverse tendencia en redes sociales, donde varios hinchas del blaugrana remarcaron que esta separación va a permitir que el futbolista vuelva a enfocarse en el club y volver a su “prime”.

A comienzos de la semana, el periodista español Roberto Antolín reveló los verdaderos motivos por los cuales la familia de Lamine Yamal no veía con buenos ojos su relación con Nicki Nicole.

Según explicó el comunicador, el entorno del futbolista del Barcelona estaba preocupado por la influencia que podría tener la artista en la vida del joven delantero, considerado la gran promesa del fútbol español.

“Hay que ver de qué familia viene Lamine Yamal y lo que le ha costado llegar al fútbol de élite. Es el futbolista más importante de la selección española y el heredero del legado de Leo Messi en el Barcelona”, sostuvo Antolín.

El periodista detalló que el jugador proviene de una familia muy humilde. “Su padre es musulmán y su madre de origen guineano. Están separados, y aunque la madre se aprovecha un poco de la fama del hijo, quien más se opone a la relación con Nicki es la familia paterna”, explicó.

Antolín aseguró que el rechazo se debe, en parte, a motivos culturales y religiosos. “En la cultura musulmana, la mujer ocupa un papel secundario. Lamine pertenece a una generación más moderna y hace lo que quiere, pero no cuenta con la aprobación familiar, sobre todo del padre y de la abuela”, indicó.

Además, el periodista reveló que tanto el entorno familiar como el propio club no estarían conformes con la relación. “Ellos ven que Nicki Nicole lo distrae. Lamine tiene 18 años y ella 25. Son mundos completamente distintos: la vida de una cantante está llena de giras y conciertos nocturnos, mientras que un deportista necesita descanso y disciplina. En el Barcelona están muy enfadados porque en el clásico contra el Real Madrid no rindió como se esperaba”, agregó.

Por último, Antolín señaló que la familia del joven crack habría dejado clara su postura: “Le dijeron una y otra vez que no la quieren ver. Que él tenga la relación que quiera, pero que no la lleve a casa”.

Una prueba de ese distanciamiento habría sido la ausencia de la rosarina en la reciente gala del Balón de Oro, uno de los eventos más importantes para el futbolista. “Ese día, en el momento más importante de su carrera, Nicki Nicole no estuvo”, concluyó Antolín.