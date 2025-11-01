Continúan los trabajos de nivelado y perfilado en distintos sectores de la ciudad de La Banda

Estas acciones forman parte del mantenimiento de calles de tierra, que se ejecuta de manera permanente en distintos barrios de la ciudad, optimizando los accesos.

Hoy 16:19

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Obras Públicas, informa que el personal municipal se encuentra realizando tareas de nivelado y perfilado en diferentes calles con el objetivo de mejorar la transitabilidad y las condiciones viales de los vecinos.

En esta oportunidad, los trabajos se desarrollan sobre las calles Entre Ríos, desde Besares hasta Urquiza; Corrientes, desde Besares hasta Urquiza y Costado del canal, en el tramo comprendido desde Besares hasta Urquiza.

Desde el municipio se solicita a los vecinos circular con precaución por las zonas mencionadas mientras se desarrollan los trabajos. Asimismo, previo a los trabajos, se ruega quitar vehículos u otros que obstaculicen el paso de la maquinaria.