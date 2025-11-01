Ingresar
El municipio confirmó el cronograma de fumigaciones para la semana

Las fumigaciones comenzarán el día lunes en los barrios Palermo, Besares y Libertador.

Hoy 16:26

El área de Fumigación, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos de la municipalidad de La Banda, dió a conocer el cronograma de fumigaciones que se implementará desde el lunes 3 hasta el viernes 7 de noviembre.

Las fumigaciones comenzarán el día lunes en los barrios Palermo, Besares y Libertador. Y el martes, continuarán en La Fraternidad, Ramos Taboada y Finca de Ramos.

El miércoles, personal municipal realizará esta tarea en los barrios Los Álamos 1, 2 y 3, Villa Suaya y Matadero Viejo. El jueves, el rociado se efectuará en los barrios Banfield, Dorrego, Quilmes y Jerarquizado Municipal.

Finalmente, la comuna concluirá el cronograma de fumigaciones de esta semana, trabajando en los barrios Cabildo, Gorrini, Tabla Redonda, Villa Margarita y Jardín.

De este modo, el municipio continúa desarrollando un amplio Plan de Prevención del Dengue a través de iniciativas como fumigaciones, desmalezamiento, descacharreos y erradicación de basurales.

