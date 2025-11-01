Se celebró un encuentro recreativo con adultos mayores en el barrio San Javier

Durante la jornada, los participantes disfrutaron de una tarde de juegos, música, sorteos y una merienda compartida en un ambiente de alegría y camaradería.

Hoy 16:33

En el marco del Mes del Adulto Mayor, la Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Salud, organizó junto a la Oficina del Adulto Mayor un bingo recreativo en la Sala San Javier, destinado a los vecinos y vecinas que asisten habitualmente al centro de salud.

El encuentro tuvo como objetivo promover la socialización, la recreación y el bienestar emocional, comprendiendo la salud como un proceso integral que abarca tanto el cuerpo como la mente y las relaciones sociales.

En la oportunidad, uno de los integrantes de la sala, Verónico Roldán, expresó: “Es muy importante para nosotros entender que la salud no solo se trata de atender enfermedades, sino también de acompañar los momentos en los que nuestros vecinos están sanos, felices y en comunidad. Estos espacios fortalecen los lazos, generan redes y promueven el bienestar de nuestros adultos mayores.”

Asimismo, destacó: “Las personas mayores son una población muy valiosa para nosotros, y es fundamental seguir cuidándolas y prestando especial atención a sus necesidades”.

Por su parte, el secretario de Salud, Julio César Scabuzzo, remarcó: “Cada acción que impulse la participación, la alegría y el acompañamiento entre los vecinos forma parte de nuestra manera de entender la salud. El bienestar emocional y social también es salud, y por eso seguimos generando espacios donde nuestros adultos mayores puedan encontrarse, compartir y sentirse activos”.

Estas actividades se desarrollan en el marco de las políticas de Estado impulsadas por el intendente Roger Elías Nediani, que promueven una salud pública inclusiva, participativa y centrada en las personas.