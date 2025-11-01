Kicillof le envió una carta a Milei con críticas, pero lo convocó a dialogar por políticas públicas

Carta al Presidente Javier Milei El futuro de la Argentina no se construye con odio ni sometimiento, sino con respeto, cooperación y amor a la Patria. https://t.co/KjQfM9n97p pic.twitter.com/RLKzG4JrUq

El gobernador bonaerense Axel Kicillof publicó en sus redes sociales una crítica al presidente Javier Milei luego de que lo excluyera de la reunión con otros mandatarios provinciales. Fue así que lo instó a que observe "la realidad" de los efectos de su política en la mayoría de la población, pero volvió a convocarlo a reunirse con él para articular políticas públicas. "Le pido que escuche, que corrija, que dialogue. No con los mercados. Con la gente" , escribió y se ofreció a reunirse para "articular políticas públicas".

El giro dialoguista propuesto por el gobierno de Javier Milei no incluyó, al menos en la primera semana después de las elecciones, a la principal fuerza opositora. Es que para la cumbre de gobernadores citados en Casa Rosada el pasado jueves fueron convocados 20 mandatarios: los restante cuatro fueron los peronistas Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Axel Kicillof (Buenos Aires).

Eso impulsó al mandatario bonaerense a escribirle una carta pública al Presidente, en donde le propuso que "si realmente desea abrir un diálogo con quienes piensan distinto y priorizan los intereses de todos los argentinos [...] no es buena señal excluir a los gobernadores que considera 'enemigos'. Las provincias que usted decidió no convocar representan a más del 40% de la población argentina". "La exclusión de nuestras provincias es un gesto antidemocrático y contrario al espíritu federal", consideró.

En ese marco, Kicillof analizó que "el ajuste fiscal al que usted llama 'superávit' se construyó en gran medida sobre la quita ilegal de fondos a las provincias". Utilizando como ejemplo al territorio bonaerense, enumeró: "En seguridad, sufrimos recortes arbitrarios; en transporte, la quita de subsidios afecta a millones de bonaerenses; en infraestructura, se paralizaron obras esenciales. A eso se suma la caída de la recaudación producto de la recesión y el aumento de la demanda social".