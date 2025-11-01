Añatuya: una joven resultó lesionada tras un violento derrape en la Ruta 92

La víctima, de 19 años, perdió el control de su motocicleta y cayó sobre la cinta asfáltica. Fue trasladada al Hospital Zonal para recibir atención médica.

Hoy 17:17

Un accidente de tránsito ocurrido durante la tarde de este sábado en la Ruta 92 dejó como saldo una joven herida.

El hecho se registró alrededor de las 16, a unos tres kilómetros del ingreso principal a la ciudad de Añatuya.

Según los primeros informes policiales, Lourdes Peralta, de 19 años, circulaba en su motocicleta cuando, por causas que se investigan, perdió el control del rodado y derrapó violentamente sobre la calzada, cayendo al pavimento.

Como consecuencia del impacto, la joven sufrió diversas lesiones y fue trasladada en ambulancia municipal al Hospital Zonal para recibir asistencia médica.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría N.º 41, que realizó las pericias de rigor para establecer las circunstancias del siniestro.