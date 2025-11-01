Ariel Ansaldo, devastado tras un robo: “Me quitaron todo, hasta mi sonrisa”

El exconcursante de Gran Hermano relató en redes sociales el violento robo que sufrió y aseguró que los ladrones se llevaron pertenencias muy significativas.

Hoy 17:33

Ariel Ansaldo, uno de los concursantes más queridos de Gran Hermano 2022, se dirigió a sus seguidores en redes para llevar tranquilidad. El ex “hermanito” grabó un video para reportar que él y sus padres se encuentran bien, aunque aún se recuperan del terrible asalto que sufrieron en su casa.

Aunque mantuvo su característico buen humor, el semblante del gastronómico reflejaba cierta tristeza ante el fuerte episodio que le tocó vivir. “Saben que le pongo... muchas veces me han criticado por el positivismo extremo, por remar la vida demasiado, pero a veces es difícil, esta es difícil, amigos”, comentó con sinceridad.

“Esta vez, no solo desmoronaron toda mi casa, y se llevaron tomo mi pasado material, me llevaron la sonrisa, me llevaron... esta vez sí que me vencieron, lo lograron al menos ahora, al menos hoy que es el segundo día desde todo lo que pasó”, lamentó Ari.

En un intento por mostrarse optimista, “Big Ari” comentó: “Voy a estar mejor... con todo lo que pasó hoy, uno inexorablemente se siente vencido, frustrado, porque venía de meses de cambiar mi cuerpo, de peder peso, de perder laburo, opciones, pero tenés que seguir, que cuidar a tus viejos y ocuparte de tu vida”.

En medio de su frustración por lo ocurrido, extendió un agradecimiento a su círculo íntimo y seguidores por las manifestaciones de apoyo que recibió en las últimas horas: “Lo único que se me ocurre como siempre es meterle con el laburo y con el deporte y los amigos. Gracias por todos los mensajitos, la verdad ayuda un montón. Les mando un beso grande”.

Ariel Ansaldo de Gran Hermano 2022 vivió un terrible momento junto a sus padres. El exintegrante del reality contó en sus redes sociales que fue víctima de un violento robo en su casa de Berazategui.

“Nos robaron anoche. Estamos los tres bien. En estos días les cuento más detalles", escribió el ex GH en su cuenta de Instagram para llevar tranquilidad a sus seguidores.

Además, alertó a sus más cercanos: “No tengo mi teléfono, así que si reciben algún mensaje mío por WhatsApp durante el día no soy yo. Les aviso cuando recupere mi línea”.

Según informó el periodista Mauro Szeta, tres delincuentes armados irrumpieron en la vivienda de Ariel durante la madrugada. “Estuvieron tres horas adentro, revolvieron toda la casa, y ataron con precintos a él y a sus padres”, detalló el especialista en policiales en X.

Los ladrones finalmente escaparon sin llevarse objetos de valor, pero la familia quedó en estado de shock por la violenta situación.

Hasta el momento, la Policía investiga el hecho y trabaja para dar con los responsables del asalto que mantuvo cautivos a Ariel y sus padres durante varias horas.