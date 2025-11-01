Desarticularon un punto de venta de drogas en Sumampa: un detenido y un importante secuestro de marihuana

Durante un allanamiento realizado por la Dirección General de Drogas Peligrosas, la Policía incautó plantas, envoltorios con marihuana, dinero y un arma de fuego. Un hombre de 35 años quedó detenido.

Hoy 18:15

Un operativo antidrogas llevado a cabo por personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas permitió desarticular un punto de venta de estupefacientes en la ciudad de Sumampa, departamento Quebrachos, y detener a un individuo vinculado con la actividad ilícita.

El procedimiento se concretó el viernes 31 de octubre, en cumplimiento de un oficio judicial. En el domicilio allanado, los efectivos secuestraron 86 envoltorios de nylon con marihuana, con un peso total de 86,36 gramos, además de 28 plantas de cannabis sativa de entre 25 y 98 centímetros, 24 semillas positivas a la misma sustancia, una escopeta calibre 16, tres teléfonos celulares, tijeras y recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento, junto con una suma de $484.100 y un dólar estadounidense.

Durante el operativo fue detenido un hombre de 35 años, residente en el lugar, quien quedó a disposición de la Justicia por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737, en perjuicio de la salud pública.

Desde la fuerza provincial destacaron que el procedimiento fue el resultado de tareas investigativas que permitieron identificar el inmueble y poner fin a una actividad ilícita que afectaba a la comunidad. Las investigaciones continuarán con el objetivo de erradicar el tráfico de drogas en la región y reforzar la seguridad en Sumampa y zonas aledañas.