Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 NOV 2025 | 27º
X
Espectaculos

Juanita Tinelli sufrió amenazas de muerte y recibió protección judicial

La hija menor del conductor acudió a la Justicia luego de ser víctima de amenazas de muerte. Por precaución, se le asignó un botón antipánico.

Hoy 18:23

Juana Tinelli vivió horas de preocupación este fin de semana. De acuerdo con la información que trascendió, la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles denunció amenazas de muerte y amedrentamiento.

La denuncia fue presentada por la modelo en la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal.

“El Prosecretario Administrativo que atendió a la familia Tinelli decidió proveer a Juanita de forma urgente un botón antipánico, instruyéndola sobre todas las funciones de ese servicio público", informó Laura Ubfal en su página web.

Además, informó que la familia Tinelli tomó la decisión de no exponer la identidad del sujeto. “No han querido que trascienda ese dato", precisó.

TEMAS Juanita Tinelli

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Una mujer denunció a una pareja y a su hijo menor de edad por un intento de abuso sexual en Vilmer
  2. 2. Otro golpe al narcotráfico: la policía secuestró 60 kilos de cocaína y detuvo a varias personas
  3. 3. Le hizo un trabajo de mantenimiento y le robó $60 mil en su casa del barrio Mosconi
  4. 4. Conmoción: efectivo de la Policía de la provincia se habría quitado la vida
  5. 5. Una enfermera fue sorprendida robando mercadería por $180 mil en un reconocido supermercado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT