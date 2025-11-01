Juanita Tinelli sufrió amenazas de muerte y recibió protección judicial

La hija menor del conductor acudió a la Justicia luego de ser víctima de amenazas de muerte. Por precaución, se le asignó un botón antipánico.

Hoy 18:23

Juana Tinelli vivió horas de preocupación este fin de semana. De acuerdo con la información que trascendió, la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles denunció amenazas de muerte y amedrentamiento.

La denuncia fue presentada por la modelo en la Unidad Fiscal del Ministerio Público Fiscal.

“El Prosecretario Administrativo que atendió a la familia Tinelli decidió proveer a Juanita de forma urgente un botón antipánico, instruyéndola sobre todas las funciones de ese servicio público", informó Laura Ubfal en su página web.

Además, informó que la familia Tinelli tomó la decisión de no exponer la identidad del sujeto. “No han querido que trascienda ese dato", precisó.