Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 NOV 2025 | 27º
X
Policiales

Detuvieron a un hombre por robarle pertenencias a un menor en pleno centro de Santiago del Estero

La rápida intervención de la Policía permitió recuperar una mochila y una remera sustraídas a un adolescente de 15 años. El acusado, de 30 años, quedó a disposición de la Justicia.

Hoy 19:02

Un operativo policial realizado en la mañana de este sábado permitió la detención de un hombre y la recuperación de objetos robados a un menor en la zona céntrica de la ciudad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió alrededor de las 09:10 horas, cuando efectivos de la División Prevención – Dirección de Seguridad Ciudadana N°2, Zona Centro, se encontraban patrullando por calle Jujuy y Ejército Argentino. En ese momento, un adolescente de 15 años los alertó de que un individuo le había sustraído una remera del club Central Córdoba y una mochila de color gris con negro, dándose a la fuga hacia el sector sur.

De inmediato, los uniformados iniciaron un rastrillaje y lograron interceptar al sospechoso en Ejército Argentino, entre Jujuy y Salta. El sujeto, de 30 años, fue identificado, demorado y trasladado junto con los elementos recuperados a la Comisaría Comunitaria N°1.

Por disposición de la fiscal de turno, el acusado quedó aprehendido y las pertenencias fueron devueltas al menor damnificado.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Una mujer denunció a una pareja y a su hijo menor de edad por un intento de abuso sexual en Vilmer
  2. 2. Otro golpe al narcotráfico: la policía secuestró 60 kilos de cocaína y detuvo a varias personas
  3. 3. Le hizo un trabajo de mantenimiento y le robó $60 mil en su casa del barrio Mosconi
  4. 4. Conmoción: efectivo de la Policía de la provincia se habría quitado la vida
  5. 5. Una enfermera fue sorprendida robando mercadería por $180 mil en un reconocido supermercado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT