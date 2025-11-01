Detuvieron a un hombre por robarle pertenencias a un menor en pleno centro de Santiago del Estero

La rápida intervención de la Policía permitió recuperar una mochila y una remera sustraídas a un adolescente de 15 años. El acusado, de 30 años, quedó a disposición de la Justicia.

Un operativo policial realizado en la mañana de este sábado permitió la detención de un hombre y la recuperación de objetos robados a un menor en la zona céntrica de la ciudad.

El hecho ocurrió alrededor de las 09:10 horas, cuando efectivos de la División Prevención – Dirección de Seguridad Ciudadana N°2, Zona Centro, se encontraban patrullando por calle Jujuy y Ejército Argentino. En ese momento, un adolescente de 15 años los alertó de que un individuo le había sustraído una remera del club Central Córdoba y una mochila de color gris con negro, dándose a la fuga hacia el sector sur.

De inmediato, los uniformados iniciaron un rastrillaje y lograron interceptar al sospechoso en Ejército Argentino, entre Jujuy y Salta. El sujeto, de 30 años, fue identificado, demorado y trasladado junto con los elementos recuperados a la Comisaría Comunitaria N°1.

Por disposición de la fiscal de turno, el acusado quedó aprehendido y las pertenencias fueron devueltas al menor damnificado.