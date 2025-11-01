Ingresar
Confirmaron un caso de hantavirus en Bariloche: un hombre de 43 años está internado

Se trata de un albañil de 43 años que realizaba tareas en las afueras de la ciudad y actualmente recibe atención médica.

Hoy 19:44
Hantavirus

Las autoridades sanitarias de Río Negro confirmaron hoy un caso positivo por hantavirus, una enfermedad transmitida generalmente a través de roedores que en esta época del año salen a buscar alimentos.

Un albañil, de 43 años, ingresó este sábado al Hospital Zonal de Bariloche, con un cuadro febril, y tras los testeos correspondientes los médicos confirmaron que padecía hantavirus.

Según comentaron las autoridades, el hombre estaba realizando diferentes labores en la zona oeste de la ciudad, cuando empezó a sentirse mal y fue derivado a ese nosocomio, donde permanecerá internado durante algunos días más.

El hantavirus es una enfermedad viral aguda grave, cuyo principal transmisor es el denominado ratón colilargo, que elimina el virus a través de la saliva, orina y heces. Las personas pueden contagiarse al inhalar partículas contaminadas o al tener contacto directo con dichos roedores.

Además, en la Patagonia -una de las regiones endémicas dentro del país- existe una variante que puede transmitirse de persona a persona, aunque es algo poco habitual.

En tanto, los síntomas frecuentes incluyen fiebre, dolor muscular, cefalea, náuseas, vómitos y dolor abdominal, por lo cual se recomienda a la población acudir rápidamente a un centro sanitario.

TEMAS Bariloche hantavirus

