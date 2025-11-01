Este hermoso gato necesita un hogar y una familia responsable

Vecinos solicitaron ayuda para encontrar una familia que pueda cuidar al pequeño gatito mientras continúa su tratamiento veterinario, el cual ya está cubierto.

Hoy 19:52

Una vecina de la ciudad de Santiago del Estero lanzó un pedido solidario para encontrar un hogar transitorio para un gatito que fue rescatado en las últimas horas en muy malas condiciones de salud.

Según contó en su publicación, el pequeño animal se metió asustado y desnutrido a su casa, y presenta un ojito cerrado de nacimiento y una úlcera severa en el otro, por lo que necesita cuidados especiales y un ambiente tranquilo para poder recuperarse.

La rescatista explicó que actualmente ya tiene tres gatos adultos y tres bebés bajo su cuidado, por lo que no puede albergar a este nuevo felino. Sin embargo, aclaró que el tratamiento veterinario está completamente cubierto; solo se necesita un hogar donde puedan cuidarlo y brindarle cariño mientras se recupera.

Las personas interesadas en ofrecer tránsito o colaborar con este caso pueden comunicarse a los números 3855913313 o 3855024425.