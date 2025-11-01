Horror en Pensilvania: un joven mató a un hombre tras encontrarlo teniendo sexo con su madre en una camioneta

El acusado, de 24 años, disparó dos veces y confesó el crimen al 911.



Un brutal episodio sacudió la madrugada del sábado 18 de octubre en Jackson Township, Pensilvania. Dylan Lang, de 24 años, fue detenido y acusado de homicidio tras disparar y matar a Robert Edward Hagen, Jr., de 55 años, a quien sorprendió manteniendo relaciones sexuales con su madre en una camioneta estacionada frente a su casa.

Según el informe de la Policía Estatal de Pensilvania, todo ocurrió cerca de las 3:45 de la mañana, cuando los agentes respondieron a un llamado por disparos en una vivienda de Heritage Lane. Al llegar, encontraron a Hagen muerto dentro de su camioneta, con los pantalones a la altura de los tobillos y la puerta del conductor abierta. El vidrio trasero del lado del conductor estaba destrozado.

Una noche de alcohol y un final trágico

De acuerdo al expediente judicial, Hagen, la madre de Lang (Angela Langham) y la hermana del acusado habían salido a beber juntos antes de regresar a la casa. La hermana entró a la vivienda, pero la madre se quedó en la camioneta con Hagen, donde comenzaron a tener sexo.

Lang, al ver la escena, se enfureció y salió armado con una pistola y una linterna. Según el testimonio de Langham, su hijo los enfrentó gritando y apuntando con el arma: “¡Bajate de encima de mi mamá!”, le exigió a Hagen.

El hombre obedeció y volvió al asiento del conductor. Lang intentó meter el cañón del arma por la ventanilla, pero no pudo porque estaba poco abierta. En medio de los gritos y la desesperación, rompió el vidrio trasero y disparó dos veces a través del respaldo del asiento, hiriendo a Hagen en el torso.