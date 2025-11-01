Río Dulce goleó a Gramilla y se subió a la cima de la Zona 13

Con goles de Braian Fernández, Benjamín Ovejero y un doblete de Fernando Torres, el equipo termeño se impuso 4 a 1 y alcanzó a Comercio en la punta del Torneo Regional Federal Amateur.

Hoy 21:18

Club Social y Deportivo Río Dulce tuvo una buena tarde y goleó 4 a 1 a Gramilla, en el marco de la tercera fecha de la zona 13 del Torneo Regional Federal Amateur. El conjunto de Las Termas de Río Hondo dominó de principio a fin y se trepó a lo más alto de la tabla.

Los goles del triunfo fueron obra de Braian Fernández, Benjamín Ovejero y Fernando Torres, quien se despachó con un doblete. Para la visita, Franco Salas descontó, pero no alcanzó para evitar una nueva derrota en el certamen.

Con este resultado, Río Dulce suma 6 puntos y comparte la cima con Comercio, que mañana completará su compromiso ante Argentinos de Las Termas. En la próxima fecha visitará a Argentinos.

Por su parte Gramilla, que sigue último sin unidades y en la siguiente jornada enfrentará a Comercio como visitante.

Programación:

Viernes 31 de octubre

Vélez 2-0 Dos Leones

Sábado 1 de noviembre

Río Dulce 4-1 Gramilla

FIDA vs. Talleres de Nueva Esperanza

Domingo 2 de noviembre