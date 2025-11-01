Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 NOV 2025 | 25º
X
Somos Deporte

Río Dulce goleó a Gramilla y se subió a la cima de la Zona 13

Con goles de Braian Fernández, Benjamín Ovejero y un doblete de Fernando Torres, el equipo termeño se impuso 4 a 1 y alcanzó a Comercio en la punta del Torneo Regional Federal Amateur.

Hoy 21:18

Club Social y Deportivo Río Dulce tuvo una buena tarde y goleó 4 a 1 a Gramilla, en el marco de la tercera fecha de la zona 13 del Torneo Regional Federal Amateur. El conjunto de Las Termas de Río Hondo dominó de principio a fin y se trepó a lo más alto de la tabla.

Los goles del triunfo fueron obra de Braian Fernández, Benjamín Ovejero y Fernando Torres, quien se despachó con un doblete. Para la visita, Franco Salas descontó, pero no alcanzó para evitar una nueva derrota en el certamen.

Con este resultado, Río Dulce suma 6 puntos y comparte la cima con Comercio, que mañana completará su compromiso ante Argentinos de Las Termas. En la próxima fecha visitará a Argentinos.

Por su parte Gramilla, que sigue último sin unidades y en la siguiente jornada enfrentará a Comercio como visitante.

Programación:

Viernes 31 de octubre

  • Vélez 2-0 Dos Leones 

Sábado 1 de noviembre

  • Río Dulce 4-1 Gramilla 
  • FIDA vs. Talleres de Nueva Esperanza 

Domingo 2 de noviembre

  • Comercio vs. Argentino (TRH) – 16:30 | Árbitro: Jorge Carrizo (Quimilí) | Asistentes: Ismael Roldán y Nahuel Sandobal (Quimilí)
  • Sp. Comercio vs. Defensores de Monte Quemado – 17:00 | Árbitro: Emilio Maguna (LSF) | Asistentes: Mauro Gómez y Jesús Sayago (LSF)
  • Central Córdoba de Frías vs. Atoj Pozo – 17:00 | Árbitro: Nelson Figueroa (LSF) | Asistentes: Emilio Celiz y Nicolas Figueroa (LSF)
  • Los Verdes vs. Unión Santiago – 17:00 | Árbitro: Marcos Ledesma (Loreto) | Asistentes: Santiago Coria (Loreto) y Wilson Luna (Frías)
  • Salamanca vs. Talleres de Quimilí – 17:00 | Árbitro: Francisco Maguna (LSF) | Asistentes: Domingo Acosta y Mario Marcos (LSF)
  • La Ensenada vs. Agua y Energía – 19:00 | Árbitro: Mariano Moreno (Frías) | Asistentes: Mario Navarro y Marcial Juárez (Loreto)
  • Central Argentino vs. Atlético Icaño – 20:00 | Árbitro: Fernando Quiroga (Frías) | Asistentes: Renzo Padilla y Julio Villarreal (Frías)

TEMAS Torneo Regional Federal Amateur

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Una mujer denunció a una pareja y a su hijo menor de edad por un intento de abuso sexual en Vilmer
  2. 2. Otro golpe al narcotráfico: la policía secuestró 60 kilos de cocaína y detuvo a varias personas
  3. 3. Le hizo un trabajo de mantenimiento y le robó $60 mil en su casa del barrio Mosconi
  4. 4. Conmoción: efectivo de la Policía de la provincia se habría quitado la vida
  5. 5. Una enfermera fue sorprendida robando mercadería por $180 mil en un reconocido supermercado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT