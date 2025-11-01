Talleres de Nueva Esperanza venció a FIDA y se mantiene en lo más alto

Con goles y carácter, el conjunto dirigido por Juan Sánchez ganó 2 a 1 y manda en la Zona 12 del Torneo Regional Federal Amateur.
Talleres de Nueva Esperanza consiguió un valioso triunfo por 2 a 1 frente a FIDA, en el marco de la tercera fecha de la zona 12 del Torneo Regional Federal Amateur.
Con esta victoria, el equipo dirigido por Juan Sánchez se mantiene puntero del grupo y se ilusiona con seguir firme rumbo a la clasificación.
Con este resultado, Talleres de Nueva Esperanza suma 7 puntos, producto de dos triunfos y un empate, y en la próxima fecha recibirá a Los Verdes de El Mojón.
Por su parte, FIDA continúa último con apenas 1 punto tras dos derrotas y un empate, y buscará recuperarse cuando reciba a Unión Santiago como local.
Programación:
Viernes 31 de octubre
Sábado 1 de noviembre
- Río Dulce 4-1 Gramilla
- FIDA vs. Talleres de Nueva Esperanza
Domingo 2 de noviembre
- Comercio vs. Argentino (TRH) – 16:30 | Árbitro: Jorge Carrizo (Quimilí) | Asistentes: Ismael Roldán y Nahuel Sandobal (Quimilí)
- Sp. Comercio vs. Defensores de Monte Quemado – 17:00 | Árbitro: Emilio Maguna (LSF) | Asistentes: Mauro Gómez y Jesús Sayago (LSF)
- Central Córdoba de Frías vs. Atoj Pozo – 17:00 | Árbitro: Nelson Figueroa (LSF) | Asistentes: Emilio Celiz y Nicolas Figueroa (LSF)
- Los Verdes vs. Unión Santiago – 17:00 | Árbitro: Marcos Ledesma (Loreto) | Asistentes: Santiago Coria (Loreto) y Wilson Luna (Frías)
- Salamanca vs. Talleres de Quimilí – 17:00 | Árbitro: Francisco Maguna (LSF) | Asistentes: Domingo Acosta y Mario Marcos (LSF)
- La Ensenada vs. Agua y Energía – 19:00 | Árbitro: Mariano Moreno (Frías) | Asistentes: Mario Navarro y Marcial Juárez (Loreto)
- Central Argentino vs. Atlético Icaño – 20:00 | Árbitro: Fernando Quiroga (Frías) | Asistentes: Renzo Padilla y Julio Villarreal (Frías)