Talleres de Nueva Esperanza venció a FIDA y se mantiene en lo más alto

Con goles y carácter, el conjunto dirigido por Juan Sánchez ganó 2 a 1 y manda en la Zona 12 del Torneo Regional Federal Amateur.

Hoy 22:31

Talleres de Nueva Esperanza consiguió un valioso triunfo por 2 a 1 frente a FIDA, en el marco de la tercera fecha de la zona 12 del Torneo Regional Federal Amateur

Con esta victoria, el equipo dirigido por Juan Sánchez se mantiene puntero del grupo y se ilusiona con seguir firme rumbo a la clasificación.

Con este resultado, Talleres de Nueva Esperanza suma 7 puntos, producto de dos triunfos y un empate, y en la próxima fecha recibirá a Los Verdes de El Mojón

Por su parte, FIDA continúa último con apenas 1 punto tras dos derrotas y un empate, y buscará recuperarse cuando reciba a Unión Santiago como local.

Programación:

Viernes 31 de octubre

  • Vélez 2-0 Dos Leones 

Sábado 1 de noviembre

  • Río Dulce 4-1 Gramilla 
  • FIDA vs. Talleres de Nueva Esperanza 

Domingo 2 de noviembre

  • Comercio vs. Argentino (TRH) – 16:30 | Árbitro: Jorge Carrizo (Quimilí) | Asistentes: Ismael Roldán y Nahuel Sandobal (Quimilí)
  • Sp. Comercio vs. Defensores de Monte Quemado – 17:00 | Árbitro: Emilio Maguna (LSF) | Asistentes: Mauro Gómez y Jesús Sayago (LSF)
  • Central Córdoba de Frías vs. Atoj Pozo – 17:00 | Árbitro: Nelson Figueroa (LSF) | Asistentes: Emilio Celiz y Nicolas Figueroa (LSF)
  • Los Verdes vs. Unión Santiago – 17:00 | Árbitro: Marcos Ledesma (Loreto) | Asistentes: Santiago Coria (Loreto) y Wilson Luna (Frías)
  • Salamanca vs. Talleres de Quimilí – 17:00 | Árbitro: Francisco Maguna (LSF) | Asistentes: Domingo Acosta y Mario Marcos (LSF)
  • La Ensenada vs. Agua y Energía – 19:00 | Árbitro: Mariano Moreno (Frías) | Asistentes: Mario Navarro y Marcial Juárez (Loreto)
  • Central Argentino vs. Atlético Icaño – 20:00 | Árbitro: Fernando Quiroga (Frías) | Asistentes: Renzo Padilla y Julio Villarreal (Frías)

TEMAS Torneo Regional Federal Amateur

