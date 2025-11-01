Talleres de Nueva Esperanza venció a FIDA y se mantiene en lo más alto

Con goles y carácter, el conjunto dirigido por Juan Sánchez ganó 2 a 1 y manda en la Zona 12 del Torneo Regional Federal Amateur.

Hoy 22:31

Talleres de Nueva Esperanza consiguió un valioso triunfo por 2 a 1 frente a FIDA, en el marco de la tercera fecha de la zona 12 del Torneo Regional Federal Amateur.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Juan Sánchez se mantiene puntero del grupo y se ilusiona con seguir firme rumbo a la clasificación.

Con este resultado, Talleres de Nueva Esperanza suma 7 puntos, producto de dos triunfos y un empate, y en la próxima fecha recibirá a Los Verdes de El Mojón.

Por su parte, FIDA continúa último con apenas 1 punto tras dos derrotas y un empate, y buscará recuperarse cuando reciba a Unión Santiago como local.

Programación:

Viernes 31 de octubre

Vélez 2-0 Dos Leones

Sábado 1 de noviembre

Río Dulce 4-1 Gramilla

FIDA vs. Talleres de Nueva Esperanza

Domingo 2 de noviembre