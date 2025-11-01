Brutal crimen en Devoto: una mujer apareció asesinada a puñaladas en su casa

La víctima tenía 51 años y fue hallada por su pareja, que denunció el hecho. El hombre permanece demorado mientras se intenta esclarecer lo ocurrido.

Hoy 21:38

Una mujer de 51 años fue encontrada muerta esta tarde en su casa de Monte Castro. El marido fue quien halló el cuerpo con múltiples heridas de arma blanca.

También aseguró que la casa, ubicada en la calle Desaguadero al 2600, estaba revuelta.

Luego, el hombre fue demorado por la policía para seguir investigando las circunstancias del hecho.

En el lugar trabajaron agentes de la Policía Científica para realizar las pericias correspondientes.

Todo comenzó esta tarde, alrededor a las 17:00, cuando el marido de la mujer de 51 años llamó al 911 para alertar que la había encontrado con lesiones punzocortantes y con bajos signos vitales.

Minutos después, médicos del SAME llegaron al lugar y constataron la muerte de la mujer.

En el caso, interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°3, a cargo del fiscal Daniel Roma, que ya dispuso la intervención de la División de Homicidios y el relevamiento de la escena, entre otras medidas.

El macabro hallazgo ocurre en medio de la conmoción por María Susana Rodríguez Iturriaga, que fue maniatada y asesinada por un grupo de delincuentes en su casa en la localidad bonaerense de San Isidro.

La autopsia reveló que la víctima sufrió varios golpes en la cara, aunque “no habrían sido causales del deceso”, según el informe al que accedió Noticias Argentinas. Sin embargo, sí le habría provocado “una descomposición donde a posteriori termina falleciendo”.

Por el caso, hay cinco detenidos y tres prófugos que son intensamente buscados. La Justicia tiene la hipótesis de que estas personas están vinculadas con “La Banda del Millón”, una organización criminal dedicada al robo de casas en la zona norte del conurbano bonaerense.

Los peritos abrieron los celulares de los sospechosos en las últimas horas y encontraron material que los involucran con el crimen. En los dispositivos también encontraron el video del ingreso de los delincuentes a la casa y la observación de “distintos domicilios señalados como futuros lugares para la comisión de delitos (casas marcadas con imágenes)”.

La investigación continúa bajo el mando del fiscal Patricio Ferrari, a cargo de la UFI de Martínez.