Obras Públicas de la Municipalidad realizó reparación de calles con hormigón en los barrios Borges, Villa del Carmen y Los Flores

Estas tareas significaron el reemplazo de 180 metros cuadrados de superficie de calzadas de hormigón.

Hoy 23:55

Siguiendo con el programa de mantenimiento de la red vial urbana, la Dirección de Obras Públicas de la Capital realizó tareas de reparación de calzadas en varios sectores de la ciudad, para poner en condiciones las superficies de rodamiento para vehículos.

Los operarios concretaron la demolición de las áreas dañadas, el retiro de los escombros y el llenado con hormigón en Lavalle, entre Departamento Sarmiento y Departamento Guasayán del barrio Villa del Carmen y en la esquina de las calles 112 y 12 del barrio Borges. Los mismos trabajos se desarrollaron en Formosa entre Melvin Jones y Capitán Pedro Díaz Gallo, del barrio Colón.

Por otro lado, el personal de Obras Públicas también se ocupó de aportar concreto asfáltico sobre las superficies dañadas de la avenida Colón a la altura del barrio Tradición y de la calle Virgen de Guadalupe entre Independencia y Camino de la Costa, del barrio Los Flores.

Tanto el hormigón como el material asfáltico son elaborados en la planta del Obrador Municipal. Además, en los operativos se emplea maquinaria específica como minicargadoras, retroexcavadoras, palas cargadoras y camiones.