Sarmiento busca revertir la serie ante Atenas de Río Cuarto en La Banda

El Profe recibirá este domingo desde las 18.00 al elenco cordobés por la vuelta de la Tercera Fase de la Reválida del Torneo Federal A.

Hoy 09:00

Sarmiento afronta un partido decisivo en sus aspiraciones de ascenso frente a Atenas de Río Cuarto, tras el 1 a 0 en contra en la ida se miden por la vuelta de la Tercera Fase de la Reválida del Torneo Federal A. El encuentro se disputará este domingo a partir de las 18.00, en el estadio Ciudad de La Banda.

Tras la derrota 1-0 en la ida, el conjunto bandeño, dirigido por Molins, deberá ganar para mantener sus chances de clasificación. Con el empuje de su gente y la fortaleza en casa, el Profe intentará dar vuelta la serie ante un rival exigente y de gran presente como el conjunto cordobés.

De cara al encuentro, Sarmiento no podrá contar con Claudio Vega, quien decidió desvincularse del club para sumarse a Unión Santiago, de cara al próximo Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026. A pesar de la baja, el plantel se muestra confiado y buscará apoyarse en su poder ofensivo y en el aliento del público bandeño para lograr la remontada y seguir soñando en el certamen nacional.

El arbitraje estará a cargo de José Manuel Díaz (Villa Mercedes), acompañado por Hugo Fleitas (Rosario) y Bruno Pezzotta (Alcorta) como asistentes, mientras que Federico Ojeda (Villa Mercedes) oficiará de cuarto árbitro.

