Sarmiento busca revertir la serie ante Atenas de Río Cuarto en La Banda

Sarmiento afronta un partido decisivo en sus aspiraciones de ascenso frente a Atenas de Río Cuarto, tras el 1 a 0 en contra en la ida se miden por la vuelta de la Tercera Fase de la Reválida del Torneo Federal A. El encuentro se disputará este domingo a partir de las 18.00, en el estadio Ciudad de La Banda.

Tras la derrota 1-0 en la ida, el conjunto bandeño, dirigido por Molins, deberá ganar para mantener sus chances de clasificación. Con el empuje de su gente y la fortaleza en casa, el Profe intentará dar vuelta la serie ante un rival exigente y de gran presente como el conjunto cordobés.

De cara al encuentro, Sarmiento no podrá contar con Claudio Vega, quien decidió desvincularse del club para sumarse a Unión Santiago, de cara al próximo Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026. A pesar de la baja, el plantel se muestra confiado y buscará apoyarse en su poder ofensivo y en el aliento del público bandeño para lograr la remontada y seguir soñando en el certamen nacional.

El arbitraje estará a cargo de José Manuel Díaz (Villa Mercedes), acompañado por Hugo Fleitas (Rosario) y Bruno Pezzotta (Alcorta) como asistentes, mientras que Federico Ojeda (Villa Mercedes) oficiará de cuarto árbitro.