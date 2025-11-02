Sarmiento cayó ante Atenas de Río Cuarto en La Banda y se despidió del Federal A

El Profe intentó, pero perdió por 1 a 0 como local, cerrando un global de 2 a 0 abajo.

Sarmiento no logró revertir la historia y cayó por 1-0 ante Atenas de Río Cuarto, en el estadio Ciudad de La Banda, por la vuelta de la Tercera Fase de la Reválida del Torneo Federal A. Con este resultado, el conjunto cordobés avanzó a la siguiente instancia, mientras que el Profe cerró su participación en la temporada.

El equipo dirigido por Molins mostró su mejor versión en la primera parte. Pinto tuvo dos chances claras de gol, pero la fortuna no lo acompañó. Atenas también generó peligro, aunque Mendonça respondió con seguridad para mantener el cero. La primera mitad se fue sin goles, pero con la sensación de que el local podía abrir el marcador.

En el complemento, Molins buscó soluciones con tres variantes ofensivas, aunque el equipo perdió claridad y profundidad. El conjunto visitante aprovechó su momento: a los 23 minutos, Musignat apareció solo por el segundo palo, se deshizo de la marca de Speck y definió con una especie de bolea, colocando la pelota junto al palo derecho de Mendonça. Fue el 1-0 definitivo que liquidó la serie (2-0 global).

Sarmiento luchó hasta el final, pero no alcanzó. El conjunto bandeño se despidió del Federal A con la frente en alto, tras una campaña que dejó buenos pasajes de fútbol y la ilusión de volver a pelear el ascenso en la próxima temporada.