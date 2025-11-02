En vivo: Sarmiento busca revertir la serie ante Atenas de Río Cuarto en La Banda

El Profe recibirá este domingo desde las 18.00 al elenco cordobés por la vuelta de la Tercera Fase de la Reválida del Torneo Federal A.

Hoy 17:19

Sarmiento afronta un partido decisivo en sus aspiraciones de ascenso frente a Atenas de Río Cuarto, tras el 1 a 0 en contra en la ida se miden por la vuelta de la Tercera Fase de la Reválida del Torneo Federal A. El encuentro se disputará este domingo a partir de las 18.00, en el estadio Ciudad de La Banda.

