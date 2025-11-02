Murió un niño de dos años tras un trágico accidente doméstico en Campo Gallo

El pequeño falleció en el CePSI luego de que una motocicleta le cayera encima mientras jugaba en el patio de su casa.

Un trágico accidente doméstico conmociona a la comunidad de Campo Gallo, en el departamento Alberdi. En las últimas horas, se confirmó el fallecimiento de Bustos, un niño de dos años, que perdió la vida a raíz de las graves heridas sufridas el pasado miércoles, cuando una motocicleta le cayó encima en el patio de su vivienda del barrio Arenales.

De acuerdo con el testimonio de sus familiares, el pequeño se encontraba jugando mientras los adultos almorzaban en el interior de la casa. En ese momento, escucharon un grito desesperado y al salir lo encontraron bajo una moto de 250cc, perteneciente a uno de los miembros de la familia. El menor estaba en medio de un charco de sangre, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital Zonal de Campo Gallo.

Debido a la gravedad de sus lesiones, especialmente en la cabeza y el cuerpo, fue derivado al CEPSI, en la capital santiagueña.

Pese al esfuerzo de los médicos, el pequeño falleció en la madrugada de ayer.

En la causa interviene la fiscal Dra. Luciana Jacobo, quien dispuso la realización de las pericias correspondientes en el domicilio donde ocurrió el hecho y ordenó la autopsia del cuerpo del menor para establecer las circunstancias exactas del accidente.