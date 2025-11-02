Una adolescente resultó gravemente herida tras ser embestida por una combi en Monte Quemado

El conductor del vehículo dio positivo en el test de alcoholemia. La víctima, de 15 años, debió ser hospitalizada.

Hoy 08:47

Un grave accidente de tránsito ocurrido en la tarde de este sábado en Monte Quemado, departamento Copo, dejó como saldo una adolescente de 15 años hospitalizada luego de ser embestida por una combi cuando circulaba en motocicleta.

El siniestro se registró en calle 9, entre 1 y 2 del barrio Centro, donde la joven se desplazaba a bordo de una motocicleta de 110cc y fue impactada por una combi Toyota conducida por Sosa, de 50 años.

Según el informe de la Comisaría N° 23, la adolescente fue auxiliada y trasladada de urgencia al hospital zonal, donde quedó internada bajo observación a raíz de las lesiones que presentaba.

Por su parte, el conductor del rodado mayor fue sometido a un test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 0,96 g/l.

El fiscal de turno, Dr. Ángel Belloumini, ordenó la realización de las pericias de rigor, además del dosaje de sangre al conductor y la retención de ambos vehículos para su correspondiente verificación.