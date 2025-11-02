Un chofer de aplicación fue golpeado y asaltado tras dejar a una pasajera en el Bº Villa Griselda

El trabajador fue agredido por varios sujetos que le robaron dinero en efectivo. La fiscal Montes ordenó la intervención de la Brigada de Investigaciones.

Hoy 08:52

Un hombre de 42 años que trabaja como chofer de Uber en moto fue víctima de un violento asalto en el barrio Villa Griselda, luego de dejar a una pasajera en horas de la siesta de este viernes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió alrededor de las 15.05, en la intersección de calles Daniel Prados y Buenos Aires, donde el damnificado —identificado como Rodríguez— se detuvo para finalizar un viaje.

Según su testimonio ante el personal policial, mientras la pasajera descendía del rodado Honda Wave, un individuo se acercó y le exigió dinero. Rodríguez accedió al pedido, pero el delincuente intentó además quitarle el teléfono celular, lo que derivó en un forcejeo.

En ese momento, otros sujetos —aparentemente cómplices del atacante— intervinieron y agredieron al trabajador, logrando finalmente sustraerle $12.000 en efectivo antes de darse a la fuga.

Por disposición de la fiscal Dra. Montes, tomó intervención la Brigada de Investigaciones, que ya trabaja para identificar y detener a los responsables del violento robo.