Una mujer denunció por hurto a su propio hijo a quien había dejado al cuidado de su vivienda

El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre Av. Besares. La mujer había dejado la casa a cuidado del hombre de 30 años mientras viajaba a Buenos Aires.

Hoy 09:04
Foto Archivo.

Una mujer de 62 años denunció por hurto a su propio hijo, de 30 años, a quien había dejado al cuidado de su vivienda durante un viaje. El hecho ocurrió en un domicilio ubicado sobre Av. Besares, en el barrio Tabla Redonda de la ciudad de La Banda, y fue radicado en la mañana de este viernes.

De acuerdo con la denuncia realizada en la Comisaría Comunitaria N° 12, la damnificada contó que antes de ausentarse hacia la provincia de Buenos Aires, su hijo se comprometió a cuidar la propiedad. Sin embargo, al regresar, advirtió el faltante de varios elementos: tres ventanas de algarrobo, una garrafa de 15 kilos, un monitor de PC, dos bolsas de cemento, siete metros de cable y varios tuppers.

Ante la denuncia, la fiscal Dra. Montes ordenó la intervención de la Brigada de Investigaciones y dispuso que se realicen entrevistas a posibles testigos para esclarecer el hecho.

