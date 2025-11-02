Dos menores de edad fueron heridos tras ser embestidos por una camioneta en Frías

El siniestro ocurrió en la intersección de Avenida República de Siria y calle Eva Perón. Los jóvenes fueron asistidos en el hospital local.

Hoy 09:12

Un accidente de tránsito ocurrido en la tarde de este sábado en la ciudad de Frías dejó como saldo dos menores heridos. El siniestro se registró alrededor de las 18:20 en la intersección de Avenida República de Siria y calle Eva Perón, en jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N° 60.

Según el parte policial, los protagonistas fueron dos adolescentes que se desplazaban en una motocicleta Motomel Blitz 110cc y una camioneta Renault Stepway. El conductor del rodado menor fue identificado como Barrio, de 16 años, quien iba acompañado por otro menor de 17 años.

El otro vehículo era conducido por Vergara, de 49 años. De acuerdo con su testimonio, circulaba por calle Eva Perón en sentido Este-Oeste cuando la moto lo impactó al llegar a la intersección con República de Siria.

A raíz del choque, ambos jóvenes resultaron lesionados y fueron trasladados de inmediato al hospital local por personal de salud. El examen médico determinó que el joven de 17 años presentó escoriaciones en ambas piernas, mientras que Barrio sufrió heridas leves en la pierna izquierda, sin lesiones de gravedad.

En el lugar trabajó personal policial bajo las órdenes del Oficial Inspector Luis Ponce. La fiscal Dra. Vildoza tomó intervención en la causa y dispuso nuevos exámenes médicos para los adolescentes, además de un informe sobre el estado de los vehículos involucrados.