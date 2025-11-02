Godoy Cruz y San Martín aburrieron en el clásico cuyano y siguen complicados con el descenso

En el Feliciano Gambarte, el “Tomba” y el “Santo” igualaron 0 a 0 y continúan en la pelea por mantener la categoría con dos finales por delante

Hoy 18:39

El Clásico de Cuyo, fue 0 a 0, el resultado achicó diferencias con algunos equipos, pero que todavía los tiene abajo en la tabla general del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional.

Volvió el Turco Omar Asad a la dirección técnica del Tomba después de 13 años. En su tercera etapa, aceptó un gran desafío ante tres fechas decisivas. Este regreso tuvo una similitud con el segundo, el 28 de abril de 2012, cuando enfrentó al mismo rival pero en aquella ocasión perdió 1 a 0. Al menos ahora sumó un punto. Pero necesitaban los tres.

Estuvo cerca a los 40 del primer tiempo. En realidad, convirtió Auzmendi de cabeza, tras un gran centro de Morán, luego de un buen pase en profundidad de Santino Andino. El árbitro Gariano convalidó el gol, pero lo llamaron del VAR ya que el juvenil delantero del Tomba estaba en posición adelantada cuando comenzó la jugada (así lo mostró luego la línea roja que mostraron en la transmisión de televisión).

También tuvo el 1-0 sobre el final del segundo tiempo, con un remate cerrado de Altamira que el arquero Borgogno sacó con dificultad al córner. Dos pocas acciones claras en 90 minutos resultan poco. Pero hay que entender que los futbolistas se juegan mucho en este tipo de encuentros, hay una presión y tensión, que no favorecen al juego. Hubo una buena acción de Andino en la parte final por izquierda, apiló a sus marcadores, pero el centro luego nadie lo conectó bien.

El balance para Pipi Romagnoli tiene que ser positivo. Si bien Aldosivi le descontó los dos puntos en esta fecha, pudo haber sido peor si caía en el clásico cuyano. El punto, entonces, suma. Tuvo una situación clara, en el primer tiempo, en un cabezazo de Lecanda que el arquero Petroli sacó con mucho esfuerzo en la línea. Poco y nada como local.

Con este 0-0, San Martín y Aldosivi están últimos en las dos tablas, la de promedios y la anual. Si se mantiene esta situación tras las últimas dos fechas sin otro involucrado, los dos descenderán, ni siquiera será necesario jugar un partido de desempate. En la de promedios, el tercero en discordia es Sarmiento, que juega con Platense en Vicente López. En la anual, Godoy Cruz quedó apenas un punto arriba del Tiburón y del Santo. Sigue en situación difícil, pero los tombinos saben que todo depende de ellos.