Godoy Cruz y San Martín de San Juan se juegan la permanencia en el clásico de Cuyo

El Tomba y el Verdinegro se enfrentan en un duelo que pone en juego algo más que tres puntos.

Hoy 09:30

Godoy Cruz y San Martín de San Juan protagonizarán este domingo uno de los partidos más determinantes del Torneo Clausura 2025, cuando se enfrenten desde las 18:30 en el Estadio Feliciano Gambarte por la decimocuarta fecha. El clásico cuyano no solo tendrá el condimento de la rivalidad histórica, sino también el dramatismo de la lucha por la permanencia, ya que quien pierda podría quedar al borde del descenso con solo dos fechas por disputar.

El Tomba atraviesa un presente complicado: acumula seis partidos sin ganar, con dos empates y cuatro derrotas, una racha que derivó en la salida de Walter Ribonetto como entrenador. En su lugar asumió Omar “Turco” Asad, histórico del club, quien debutará con la misión de evitar el descenso en las tres fechas restantes. Godoy Cruz suma 27 puntos en la tabla anual, apenas uno más que San Martín y tres por encima de Aldosivi, que ocupa el último lugar y arrastra su descenso también por promedio.

Por su parte, el Santo sanjuanino llega en mejor momento. Los dirigidos por Leandro Romagnoli mantienen un invicto de cuatro partidos —dos triunfos y dos empates— y mostraron una clara recuperación en el tramo final del campeonato. A pesar de ello, su situación sigue siendo crítica: con 26 unidades, todavía están en zona roja, aunque una victoria en Mendoza los sacaría de la misma por primera vez en toda la temporada.

El contexto agrega un matiz insólito: si bien San Martín se estaría clasificando a los octavos de final del Clausura, el reglamento le impide disputar los playoffs en caso de descender, lo que vuelve el clásico de este domingo un cruce de vida o muerte deportiva para ambos.

Probables formaciones

Godoy Cruz: Franco Petroli; Lucas Arce, Mateo Mendoza, Juan Escobar, Juan Morán; Guillermo Fernández, Agustín Valverde, Vicente Poggi; Facundo Altamira, Agustín Auzmendi y Santino Andino. DT: Omar Asad.

San Martín (SJ): Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Luciano Recalde, Tomás Lecanda, Lucas Diarte; Nicolás Watson, Diego González; Tomás Fernández, Sebastián González, Horacio Tijanovich; Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Hora: 18:30

TV: TNT Sports

Árbitro: Andrés Gariano

VAR: Héctor Paletta

Estadio: Feliciano Gambarte