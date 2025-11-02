En vivo: Godoy Cruz y San Martín de San Juan se juegan la permanencia en el clásico de Cuyo

El Tomba y el Verdinegro se enfrentan en un duelo que pone en juego algo más que tres puntos.

Hoy 18:37

Godoy Cruz y San Martín de San Juan protagonizarán este domingo uno de los partidos más determinantes del Torneo Clausura 2025, cuando se enfrenten desde las 18:30 en el Estadio Feliciano Gambarte por la decimocuarta fecha. El clásico cuyano no solo tendrá el condimento de la rivalidad histórica, sino también el dramatismo de la lucha por la permanencia, ya que quien pierda podría quedar al borde del descenso con solo dos fechas por disputar.

