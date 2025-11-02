Al menos diez personas resultaron apuñaladas en un ataque ocurrido en un tren con destino a Londres

El violento episodio provocó una inmediata respuesta de seguridad, ya que en un primer momento se temió un ataque terrorista.

Hoy 08:00

Al menos diez personas resultaron heridas en un ataque a puñaladas ocurrido en un tren que cubría la ruta Doncaster-Londres, en el norte de la capital británica, durante la noche del sábado.

El violento episodio provocó una inmediata respuesta de seguridad, ya que en un primer momento se temió un ataque terrorista. Sin embargo, tras la detención de dos sospechosos, la policía descartó esa hipótesis y continúa investigando los motivos del hecho.

El tren tuvo que realizar una parada de emergencia en Huntingdon, en Cambridgeshire, luego de que los pasajeros alertaran a las autoridades sobre el ataque. En ese momento, se procedió al cierre de la estación y de la carretera cercana como medida preventiva.

Según informaron medios internacionales, dos de los heridos permanecen en estado grave, mientras que las restantes víctimas reciben atención médica en distintos hospitales de la zona.