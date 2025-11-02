Independiente BBC va por el primer triunfo visitando a Comunicaciones

Tras la derrota en el debut, el equipo santiagueño busca recuperarse en Villa Mercedes.

Luego del tropiezo en el debut, Independiente BBC buscará este domingo sumar su primer triunfo en la temporada de la Liga Argentina de Básquet, cuando visite a Comunicaciones desde las 21.00 en Villa Mercedes. El conjunto santiagueño, dirigido por Eric Rovner, intentará recuperarse rápidamente para encaminar su andar en la competencia.

En su estreno frente a Villa San Martín en Resistencia, el equipo de Santiago del Estero mostró una buena primera mitad, logrando irse al descanso con ventaja (28-22). Sin embargo, en la segunda parte el local mejoró en defensa, corrió la cancha y se apoyó en la efectividad de Facundo Gago (18 puntos) para dar vuelta el marcador. Las ausencias de Nicolás Kalalo y Castillo se sintieron en un encuentro muy físico, en el que el plantel corto del “Rojo” terminó pagando el desgaste.

Para este segundo compromiso, la noticia positiva es que Kalalo estará disponible, lo que representa una importante recuperación para Rovner. El base aportará dinamismo y experiencia a un equipo que buscará aprovechar mejor sus momentos de dominio y sostener la intensidad durante todo el partido.

Comunicaciones, por su parte, llega con la intención de hacerse fuerte como local. El conjunto de Villa Mercedes cuenta con figuras de peso en la pintura como Phillip Lockett y Raymon Bastardo, mientras que en el perímetro se destacan Tomás Allende, Martín Pineda y Lucas Machuca, jugadores que aportan equilibrio y gol.

El encuentro comenzará a las 21.00, será arbitrado por Óscar Britez y Romina Morales, y podrá verse en vivo a través de Basquet Pass.