Independiente dio pelea, pero cayó ante Comunicaciones por la Liga Argentina

El equipo santiagueño mostró actitud y pasajes de buen juego, aunque terminó perdiendo 89-67.

02/11/2025

Independiente BBC cayó por 89-67 frente a Comunicaciones de Mercedes, en el segundo juego en el inicio de la temporada. El elenco santiagueño fue competitivo durante gran parte del encuentro, pero terminó cediendo ante el poderío físico y la efectividad del conjunto correntino, que tuvo al venezolano Franger Pirela como figura con 25 puntos.

El comienzo fue muy parejo. Independiente se mostró sólido en ataque con Baeza y Amicucci como principales referencias, dominando los primeros minutos y poniéndose arriba 12-10. Sin embargo, el local ajustó su defensa, aprovechó las rotaciones y cerró mejor el primer cuarto (25-22).

En el segundo período, Comu impuso su ritmo y, pese al esfuerzo de Amicucci, logró despegarse en el marcador gracias a su intensidad defensiva y el aporte de Bastardo, cerrando la primera mitad 49-35.

En el complemento, Independiente siguió batallando. Aunque el cansancio (venía de jugar 48 horas antes) se hizo notar, el equipo santiagueño mantuvo la entrega y recortó diferencias en el último cuarto con buenas apariciones de Kobe, Lange y Morera. No obstante, el local volvió a tomar el control en el cierre con las corridas de Pirela y Allende, sellando la victoria definitiva por 89-67.