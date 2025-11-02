Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 03 NOV 2025 | 22º
X
Somos Deporte

Independiente dio pelea, pero cayó ante Comunicaciones por la Liga Argentina

El equipo santiagueño mostró actitud y pasajes de buen juego, aunque terminó perdiendo 89-67.

02/11/2025

Independiente BBC cayó por 89-67 frente a Comunicaciones de Mercedes, en el segundo juego en el inicio de la temporada. El elenco santiagueño fue competitivo durante gran parte del encuentro, pero terminó cediendo ante el poderío físico y la efectividad del conjunto correntino, que tuvo al venezolano Franger Pirela como figura con 25 puntos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El comienzo fue muy parejo. Independiente se mostró sólido en ataque con Baeza y Amicucci como principales referencias, dominando los primeros minutos y poniéndose arriba 12-10. Sin embargo, el local ajustó su defensa, aprovechó las rotaciones y cerró mejor el primer cuarto (25-22). 

En el segundo período, Comu impuso su ritmo y, pese al esfuerzo de Amicucci, logró despegarse en el marcador gracias a su intensidad defensiva y el aporte de Bastardo, cerrando la primera mitad 49-35.

En el complemento, Independiente siguió batallando. Aunque el cansancio (venía de jugar 48 horas antes) se hizo notar, el equipo santiagueño mantuvo la entrega y recortó diferencias en el último cuarto con buenas apariciones de Kobe, Lange y Morera. No obstante, el local volvió a tomar el control en el cierre con las corridas de Pirela y Allende, sellando la victoria definitiva por 89-67.

TEMAS Independiente BBC Liga Argentina de Básquet

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Murió un joven de 25 años tras descompensarse durante una competencia de CrossFit en Termas de Río Hondo
  2. 2. Israel afirma haber recuperado los cuerpos de tres rehenes en Gaza
  3. 3. Informan el cronograma de fumigaciones para el transcurso de la semana
  4. 4. Este lunes Milei se reúne con su nuevo Gabinete
  5. 5. Santilli, tras su designación en el Gabinete: “Voy a hacer lo necesario para que las reformas avancen”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT