Domingo a puro fútbol en el Torneo Regional con importantes partidos para los equipos santiagueños

Esta tarde se disputarán siete encuentros para completar la tercera fecha del certamen afista.

Hoy 09:53

La tercera fecha del Torneo Regional Federal Amateur 2025 continuará este domingo con una cargada programación que tendrá amplia presencia santiagueña en distintas zonas de competencia. Serán varios los equipos de la provincia que buscarán sumar puntos clave para mantenerse en carrera por la clasificación a la siguiente instancia.

En la Zona 12, Unión Santiago afrontará un desafío importante cuando visite a Los Verdes, desde las 17.00, con arbitraje de Marcos Ledesma (Loreto), acompañado por Santiago Coria (Loreto) y Wilson Luna (Frías). El “Tricolor” llega con la necesidad de recuperarse tras la dura derrota sufrida en Nueva Esperanza frente a Talleres, y buscará reencontrarse con su mejor versión para no perder terreno en la tabla.

Por la Zona 13, Comercio será local ante Argentino de Termas a partir de las 16.30. El encuentro será dirigido por Jorge Carrizo (Quimilí), en lo que se perfila como un cruce clave para las aspiraciones de ambos conjuntos.

En tanto, la Zona 10 ofrecerá dos duelos atractivos. Desde las 17.00, Sportivo Comercio recibirá a Defensores de Monte Quemado con arbitraje de Emilio Maguna. A la misma hora, Salamanca será anfitrión de Talleres de Quimilí, bajo la mirada de Francisco Maguna.

En la Zona 11, Central Córdoba de Frías intentará hacerse fuerte en su casa al recibir a Atoj Pozo, con arbitraje de Nelson Figueroa. El Ferro friense buscará aprovechar la localía para sumar de a tres y seguir escalando posiciones.

Finalmente, la Zona 14 cerrará la jornada con dos compromisos con mucho en juego: La Ensenada enfrentará a Agua y Energía desde las 19.00, con arbitraje de Mariano Moreno (Frías), mientras que a las 20.00, Central Argentino medirá fuerzas con Atlético Icaño en el cierre dominical, dirigido por Fernando Quiroga (Frías).

Programación:

Viernes 31 de octubre

Vélez 2-0 Dos Leones

Sábado 1 de noviembre

Río Dulce 4-1 Gramilla

FIDA 2-1 Talleres de Nueva Esperanza

Domingo 2 de noviembre

Comercio vs. Argentino (TRH) – 16:30 | Árbitro: Jorge Carrizo (Quimilí) | Asistentes: Ismael Roldán y Nahuel Sandobal (Quimilí)

Sp. Comercio vs. Defensores de Monte Quemado – 17:00 | Árbitro: Emilio Maguna (LSF) | Asistentes: Mauro Gómez y Jesús Sayago (LSF)

Central Córdoba de Frías vs. Atoj Pozo – 17:00 | Árbitro: Nelson Figueroa (LSF) | Asistentes: Emilio Celiz y Nicolas Figueroa (LSF)

Los Verdes vs. Unión Santiago – 17:00 | Árbitro: Marcos Ledesma (Loreto) | Asistentes: Santiago Coria (Loreto) y Wilson Luna (Frías)

Salamanca vs. Talleres de Quimilí – 17:00 | Árbitro: Francisco Maguna (LSF) | Asistentes: Domingo Acosta y Mario Marcos (LSF)

La Ensenada vs. Agua y Energía – 19:00 | Árbitro: Mariano Moreno (Frías) | Asistentes: Mario Navarro y Marcial Juárez (Loreto)

Central Argentino vs. Atlético Icaño – 20:00 | Árbitro: Fernando Quiroga (Frías) | Asistentes: Renzo Padilla y Julio Villarreal (Frías)