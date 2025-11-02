Se corre la octava fecha del Campeonato Anual de Bicicross en la "Capital del BMX"

Los principales exponentes de la provincia salen a escena esta tarde en el Polideportivo Provincial.

Hoy 00:05

La octava fecha del Campeonato Anual de Bicicross se correrá esta noche en la Catedral del BMX, la tradicional pista santiagueña ubicada en el Polideportivo Provincial de la capital. La jornada promete acción y emociones con la participación de los principales exponentes de esta disciplina, bajo la organización de la Asociación Santiagueña de Bicicross.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las actividades comenzarán con el warm up general, entre las 18 y las 18.45, para todas las categorías. Luego será el turno de las divisiones Camicleta y Escuela, que abrirán la competencia oficial desde las 19.00.

El evento reunirá a una gran cantidad de pilotos locales, desde los más pequeños hasta los más experimentados, demostrando el crecimiento sostenido del bicicross en Santiago del Estero.

Entre los participantes destacados figuran los siguientes:

Camicletas: Juan Cruz Díaz, Gerónimo Juárez, Nicolás Cejas, Benicio Juárez, Fausto Nieto, Collado Alonso, Fausto Reinoso, Amadeo Nassif, Martina Herrera, Lorenzo Peñaflor, Hernestina Catán, Lorenzo Giménez y Valentina Morales.

Juan Cruz Díaz, Gerónimo Juárez, Nicolás Cejas, Benicio Juárez, Fausto Nieto, Collado Alonso, Fausto Reinoso, Amadeo Nassif, Martina Herrera, Lorenzo Peñaflor, Hernestina Catán, Lorenzo Giménez y Valentina Morales. Escuela 5 años: Mateo Chequer, Axel Cejas, Valentino Gerez, Simón De Luca, Constantino Vidarte y Laureano Nassif.

Mateo Chequer, Axel Cejas, Valentino Gerez, Simón De Luca, Constantino Vidarte y Laureano Nassif. Escuela 6 a 7 años: Facundo Vicentini, Ismael Ledesma, Bautista Murad, Juan Bianqueri, Valentino Tévez, Lorenzo Leiva, Felipe Negrete, Máximo Weber, Justina Trotta, Alonso Griffa y Alfonso Ramírez.

Facundo Vicentini, Ismael Ledesma, Bautista Murad, Juan Bianqueri, Valentino Tévez, Lorenzo Leiva, Felipe Negrete, Máximo Weber, Justina Trotta, Alonso Griffa y Alfonso Ramírez. Escuela 8 y más años: Felipe De Pablo, Constantino Boglione, Juan Butiler, Valentino Griffa, Francisco Pizarro, Jazmín Infante, Constantino Parada, Lorenzo Moya, Gerónimo Otrera y Alejandro Moya.

En las categorías Novicios, competirán:

Hasta 6 años: Valentino Jugo, Catalina Paz y Franccesca Bulacia.

Valentino Jugo, Catalina Paz y Franccesca Bulacia. 7 a 8 años: Alfonso De Luca, Máximo Jiménez, Fausto Gramajo, Octavio Cuestas, Catalina Tsang, Emiliano Corpuz, Franco Molina, Jeremías Gómez y Máximo Coronel.

Alfonso De Luca, Máximo Jiménez, Fausto Gramajo, Octavio Cuestas, Catalina Tsang, Emiliano Corpuz, Franco Molina, Jeremías Gómez y Máximo Coronel. 9 a 10 años: Martina Paz, Delfina Echegaray, Tomás Coronel, Benjamín Vicentini, Mauro Baigorria, Augusto Cianferoni, Stéfano Arias y Tahiel Baumann.

Martina Paz, Delfina Echegaray, Tomás Coronel, Benjamín Vicentini, Mauro Baigorria, Augusto Cianferoni, Stéfano Arias y Tahiel Baumann. 13 y más años: Lourdes González, Bautista Paz, Lorenzo Storniolo, Tiziano Gallo, Lorenzo Boglione y Lucca Martínez.

En Damas hasta 9 años y Expertos 7 a 8 años, estarán Renzo Nazar, Francisco Paz Pintos, Loisana González, Joaquín Villarreal y Benjamín Orieta.

Mientras que en Expertos 9 a 10 años correrán Valentino Luna, Valentino Murad, Theo Abdala, Victorio González y Octavio Paz Pintos.

La lista continúa con las divisiones superiores: