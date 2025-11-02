Quién es Stefano Di Carlo, el sucesor de Jorge Brito en la presidencia de River

El que hasta el momento se desempeñaba como Secretario General de la institución, se impuso en las elecciones de este sábado.

Hoy 10:26

Stefano Di Carlo fue elegido nuevo presidente de River Plate tras imponerse con contundencia en las elecciones celebradas este sábado, en las que participaron más de 25.500 socios. El dirigente de 36 años obtuvo el 61,77% de los votos, asegurando la continuidad del proyecto oficialista que encabezaron Rodolfo D’Onofrio y Jorge Brito, y consolidando así más de una década de gestión ininterrumpida en el club.

Con su elección, Di Carlo se convirtió en el tercer presidente más joven en la historia de River, solo detrás de Leopoldo Bard y Antonio Vespucio Liberti. Además, representa la continuidad de una familia históricamente ligada al club: es nieto de Osvaldo “Titi” Di Carlo, presidente en 1989, y bisnieto de Ángel Di Carlo, quien fue prosecretario durante parte de la gestión de Liberti.

Su vínculo con River es de cuna. Di Carlo cursó sus estudios primarios y secundarios en la escuela del club, y acompañó desde niño a su abuelo a la platea San Martín del Monumental, incluso el día en que este falleció durante un partido de Copa Libertadores en 2005. Ese episodio marcó, según él mismo confesó en distintas entrevistas, el lazo emocional más fuerte con los colores del Millonario.

En el plano dirigencial, su ascenso fue meteórico. Ingresó a la política del club de la mano de Rodolfo D’Onofrio, y con apenas 27 años se convirtió en el vicepresidente más joven de la historia riverplatense (2018-2021). Luego, entre 2021 y 2024, se desempeñó como Secretario General, cargo desde el cual lideró la transformación digital del padrón de socios y la expansión del sistema River ID, que pasó de 70 mil a más de 350 mil inscriptos.

También impulsó el nuevo modelo de abonos y entradas, que permitió mantener al Monumental colmado en cada partido, y colaboró en proyectos de modernización y sustentabilidad del estadio. Su perfil se destaca por la innovación, la eficiencia y la visión tecnológica, rasgos que lo posicionan como un dirigente de nueva generación.

“Estoy convencido de que después de estos 12 años de gestión vendrán otros cuatro con Stefano Di Carlo, que no solo tiene las características para ser presidente de River, sino para ser un gran presidente de River”, expresó Jorge Brito, su antecesor y principal impulsor dentro del oficialismo.

Acompañarán a Di Carlo en la nueva comisión directiva: Andrés Ballotta (Vicepresidente 1°), Ignacio Villarroel (Vicepresidente 2°), Mariano Taratutty (Vicepresidente 3°) y Clara D’Onofrio (1ª Vocal).

Entre sus principales objetivos de gestión figuran la continuidad de Marcelo Gallardo como DT del primer equipo, su consolidación como “CEO del fútbol” millonario y el ambicioso proyecto de techado del Estadio Monumental, símbolo de modernización y orgullo riverplatense.

Con la llegada de Stefano Di Carlo, River abre una nueva etapa institucional que combina continuidad, juventud y visión de futuro, en la búsqueda de mantener al club en la élite del fútbol sudamericano y como modelo de gestión deportiva en la región.