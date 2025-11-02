Detuvieron a un policía en Salta por almacenar más de 60 mil archivos con material de abuso sexual infantil

El operativo fue parte de la investigación internacional “Aliados por la Infancia V”. El acusado fue imputado, pero se negó a declarar.

Hoy 10:34

Un agente de la Policía Federal Argentina fue detenido en la provincia de Salta tras descubrirse que almacenaba más de 60 mil archivos con material de abuso sexual infantil.

La investigación se enmarcó en el operativo internacional “Aliados por la Infancia V”, coordinado por organismos de distintos países para combatir los delitos de explotación sexual infantil en internet.

El acusado fue imputado e indagado por la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, aunque se negó a responder preguntas durante la audiencia. Por este motivo, la funcionaria solicitó al Juzgado de Garantías que el agente continúe detenido mientras avanza la investigación.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal de Salta (MPF), el caso se descubrió gracias al sistema estadounidense Internet Crimes Against Children – Child On-line Protection System (ICACCOPS), una plataforma que detecta y rastrea el intercambio de material de abuso sexual infantil.

El sistema permitió obtener información detallada sobre el tráfico de imágenes, incluyendo la dirección IP utilizada, la empresa proveedora del servicio, el titular de la cuenta, la aplicación P2P empleada y la ubicación geográfica del usuario.

Con esa información, las autoridades allanaron el domicilio del sospechoso y hallaron alrededor de 60 mil archivos ilícitos, que el acusado compartía y distribuía mediante redes P2P (Peer to Peer), programas que permiten el intercambio descentralizado de archivos entre usuarios.

El agente quedó imputado por el delito de distribución de material de abuso y/o explotación sexual infantil agravado por la participación de menores de 13 años, en múltiples hechos.